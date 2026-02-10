CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 10 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem günlerinde yaşanan yatay seyir, yerini sınırlı da olsa güçlü bir yükselişe bıraktı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'ndan gelen son verilere göre, standart altının kilogram fiyatı bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. Bu primle birlikte piyasadaki kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin lira seviyesine yerleşerek haftalık bazdaki kayıpların bir kısmını telafi etti. Peki altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Haftanın 2. gününde gram altın ne kadar? İşte 10 Şubat 2026 Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 06:53
Ekonomik verilerin ve küresel jeopolitik gelişmelerin gölgesinde yön arayan altın, yeniden yükseliş bandına girdi. Önceki kapanışta 7 milyon 260 bin lira seviyelerinde dengelenen kilogram fiyatı, yeni seansla birlikte yüzde 0,8'lik bir sıçrama yaparak 7 milyon 317 bin liraya ulaştı. Piyasadaki bu toparlanma, özellikle orta vadeli yatırımcılar için güven tazelerken, teknik analizlerde 7,3 milyon lira seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanmayacağı merak konusu oldu. Altının onsunun küresel piyasalardaki hareketi ve dolar kurundaki stabil seyir, iç piyasadaki bu artışın temel dayanağı olarak görülüyor. İşte 10 Şubat Salı canlı altın fiyatları ve kur takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.063,28TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.064,86TL

10 ŞUBAT SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,59 (Alış) - 43,61 (Satış)

◼EURO: 51,93 (Alış) - 52,03 (Satış)

◼STERLİN: 59,69 (Alış) - 59,80 (Satış)

Canlı altın fiyatları 10 Şubat 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 50 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 9 Şubat Pazartesi kapanışı itibarıyla 5 bin 50 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 milyon 317 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4878, satışta 43,6620 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4238, satışta 43,5978 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1915, sterlin/dolar paritesi 1,3667 ve dolar/yen paritesi 155,753 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 artışla 68,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.063,28₺

Gram Altın Satış: 7.064,86₺

Çeyrek Altın Alış: 11.967,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.133,00₺

Yarım Altın Alış: 23.934,00₺

Yarım Altın Satış: 24.258,00₺

Tam Altın Alış: 46.660,18₺

Tam Altın Satış: 47.700,06₺

Ata Altın Alış: 48.118,31₺

Ata Altın Satış: 49.455,89₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.763,46₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.802,41₺

Gümüş Alış: 115,75₺

Gümüş Satış: 115,88₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Şubat Salı günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

