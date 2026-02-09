Ehliyet sınav puanı düştü mü 2026? Ehliyet sınav puanı kaç oldu?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ehliyet sınavında başarı puanına ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararlarla birlikte yeniden gündeme taşındı. 2026 yılıyla birlikte sürücü belgeleri ve SRC yeterlilikleri için yapılan düzenlemeler yürürlüğe girerken, kamuoyunda “ehliyet sınav puanı düştü mü?” sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Özellikle ticari araç kullanacak adayları yakından ilgilendiren bu değişikliklerin detayları merak konusu oldu. İşte, ehliyet sınav puanı 2026 hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 00:52
Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni yönetmelik düzenlemesi, 29 Ocak 2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapılırken, "Ehliyet sınav puanı 2026 düştü mü?" sorusu gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle ticari araç kullanacak adayları yakından ilgilendiren bu değişik sonrası merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

EHLİYET SINAV PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Yeni düzenlemeyle birlikte ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiren SRC sınavlarında önemli kolaylıklar sağlandı. Daha önce 100 puan üzerinden 70 olarak uygulanan başarı barajı 60'a çekilirken, adaylar için süreci zorlaştıran uygulamalı video sınavı da tamamen sistemden çıkarıldı. Böylece sınav süreci hem daha erişilebilir hem de daha sade bir yapıya kavuştu.

EHLİYET SINAV PUANI KAÇ OLDU?

Kamuoyunda sıkça dile getirilen soru işaretlerinin odağında, başarı puanındaki indirimin tüm ehliyet sınıflarını kapsayıp kapsamadığı yer alıyor. Yapılan düzenlemenin yalnızca SRC mesleki yeterlilik belgeleri için geçerli olduğu netlik kazanırken, B sınıfı başta olmak üzere standart ehliyet alacak adaylar için MTSK e-Sınavında uygulanan 70 puanlık barajda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

EHLİYET SINAV PUANI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınavına giren adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden, MEB'in e-Sınav sistemi aracılığıyla ya da kayıtlı oldukları sürücü kursundan öğrenebiliyor. Sonuçların ilan edilme süresi, girilen sınavın türüne göre farklılık gösterebiliyor. Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar ise bir sonraki adım olan direksiyon sınavına odaklanarak sürecin devamına hazırlanıyor.

