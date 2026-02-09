CANLI SKOR ANA SAYFA
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamuda görev almak isteyen adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kontenjanların netleşmesiyle birlikte başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı sorusu öne çıkarken, sağlık personeli alımına dair yapılacak resmi duyurular yakından takip ediliyor. Adaylar, başvuru takvimine ilişkin detayları öğrenmek için açıklamaları beklemeyi sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 22:29
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişiyi kapsayan personel alımı, kamuya atanmak isteyen binlerce aday için yeni bir fırsat sunuyor. Sağlık alanındaki kadro ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu süreçte, başvuruların ne zaman ve hangi yöntemle yapılacağı merak ediliyor. Adaylar, başvuru takvimi ve sürece dair ayrıntılar için Bakanlıktan gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz netleşmiş değil. Geçen yıl sürecin mayıs ayında başlaması nedeniyle, bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde açılması öngörülüyor. Adaylar, kesin tarihlerin açıklanması için yapılacak resmi duyuruları bekliyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Uzman hekimden hemşireye, ebelerden sağlık memurlarına kadar birçok meslek grubunu kapsayan Sağlık Bakanlığı personel alımında, başvuru şartları ve detaylar yayımlanacak resmi duyuru ile kılavuzda netlik kazanacak. Adaylar, hangi kadrolar için hangi kriterlerin aranacağını bu açıklamalarla öğrenebilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları 2026

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı şöyle:

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı 2026

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Diyetisyen: 1

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık Teknikeri: 25

