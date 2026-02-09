Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişiyi kapsayan personel alımı, kamuya atanmak isteyen binlerce aday için yeni bir fırsat sunuyor. Sağlık alanındaki kadro ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu süreçte, başvuruların ne zaman ve hangi yöntemle yapılacağı merak ediliyor. Adaylar, başvuru takvimi ve sürece dair ayrıntılar için Bakanlıktan gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz netleşmiş değil. Geçen yıl sürecin mayıs ayında başlaması nedeniyle, bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde açılması öngörülüyor. Adaylar, kesin tarihlerin açıklanması için yapılacak resmi duyuruları bekliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Uzman hekimden hemşireye, ebelerden sağlık memurlarına kadar birçok meslek grubunu kapsayan Sağlık Bakanlığı personel alımında, başvuru şartları ve detaylar yayımlanacak resmi duyuru ile kılavuzda netlik kazanacak. Adaylar, hangi kadrolar için hangi kriterlerin aranacağını bu açıklamalarla öğrenebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı şöyle:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Diyetisyen: 1

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık Teknikeri: 25