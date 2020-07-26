Galatasaray Beto ile anlaşma sağladı!

Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında ağır bir sakatlık geçirmesinin ardından ligde kalan maçlarda kalede büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da bir süredir transfer çalışmaları devam ediyordu. NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaşma sağladı.



Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.Göztepe'de 3 sezon boyunca oynayan 38 yaşındaki Beto, daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto takımlarının formasını giydi.