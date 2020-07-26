Galatasaray Beto ile anlaşma sağladı!
Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Göztepe'den ayrılan Beto'nun yeni takımı belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki deneyimli file bekçisi tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı.
Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında ağır bir sakatlık geçirmesinin ardından ligde kalan maçlarda kalede büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da bir süredir transfer çalışmaları devam ediyordu. NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaşma sağladı.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.Göztepe'de 3 sezon boyunca oynayan 38 yaşındaki Beto, daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto takımlarının formasını giydi.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 22:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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