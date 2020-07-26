Galatasaray Beto ile anlaşma sağladı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Beto bombası patladı! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Beto ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Beto ile anlaşma sağladı!

'in sona ermesiyle birlikte 'den ayrılan Beto'nun yeni takımı belli oldu. ve 'ın gündemindeki deneyimli file bekçisi tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı.

'nın maçında ağır bir sakatlık geçirmesinin ardından ligde kalan maçlarda kalede büyük sıkıntı yaşayan 'da bir süredir çalışmaları devam ediyordu. NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, 'den ayrılan Beto ile anlaşma sağladı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.Göztepe'de 3 sezon boyunca oynayan 38 yaşındaki Beto, daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto takımlarının formasını giydi.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 22:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Beto ile anlaşma sağladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA