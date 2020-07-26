Yusuf Erdoğan'dan flaş açıklama! "Forma olayı..."

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, Medipol Başakşehir maçı sonrası beIN Sports'a Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları:



FORMA OLAYI YANLIŞ ANLAŞILDI

Başakşehir, bileğinin hakkıyla şampiyon oldu. Benim çok fanatik Galatasaraylı arkadaşlarım var. Onlar da sezon başı Galatasaray'a gideceğim için çok mutlu oldu ve mutluluklarını bir an önce paylaşmak istediler. Galatasaray forması olayı yanlış anlaşıldı.

Sezon başında %90 Galatasaray'a gitme durumum vardı. Çok istemiştim Galatasaray'a gitmeyi. Heveslendim. Sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar. Saygı duyuyorum. İşte bir forma olayı meydana geldi. Her şerde bir hayır vardır diyelim.