Yusuf Erdoğan'dan flaş açıklama! "Forma olayı..."
Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile ilgili flaş ifadeler kullanan Yusuf, "Galatasaray forması olayı yanlış anlaşıldı." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, Medipol Başakşehir maçı sonrası beIN Sports'a Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları:
FORMA OLAYI YANLIŞ ANLAŞILDI
Başakşehir, bileğinin hakkıyla şampiyon oldu. Benim çok fanatik Galatasaraylı arkadaşlarım var. Onlar da sezon başı Galatasaray'a gideceğim için çok mutlu oldu ve mutluluklarını bir an önce paylaşmak istediler. Galatasaray forması olayı yanlış anlaşıldı.
Sezon başında %90 Galatasaray'a gitme durumum vardı. Çok istemiştim Galatasaray'a gitmeyi. Heveslendim. Sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar. Saygı duyuyorum. İşte bir forma olayı meydana geldi. Her şerde bir hayır vardır diyelim.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 19:37
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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