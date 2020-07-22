Galatasaray'da kritik toplantı! Türk Telekom Stadı'nda görüştüler
Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Teknik Direktör Fatih Terim'in, yeni sezon hazırlıkları için Türk Telekom Stadı'nda toplantı yaptığını duyurdu.
Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları resmen başladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleşti. Görüşmede gelecek sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarının masaya yatırıldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, toplantı hakkında resmi siteden şu açıklamayı yaptı:
Bugün saat 15.00'te Başkanımız Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bilgilendirme pic.twitter.com/RaFujDExEM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 22, 2020
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 18:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da kritik toplantı! Türk Telekom Stadı'nda görüştüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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