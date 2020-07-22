Galatasaray'da kritik toplantı! Türk Telekom Stadı'nda görüştüler

Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları resmen başladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleşti. Görüşmede gelecek sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, toplantı hakkında resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 15.00'te Başkanımız Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.