Galatasaray'da kritik toplantı! Türk Telekom Stadı'nda görüştüler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'da kritik toplantı! Stadı'nda görüştüler

Galatasaray'da kritik toplantı! Türk Telekom Stadı'nda görüştüler

Kulübü, Başkan , 2. Başkan , Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve ile Teknik Direktör 'in, hazırlıkları için Stadı'nda toplantı yaptığını duyurdu.

'da gelecek sezonun çalışmaları resmen başladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim ve Teknik Direktör arasında Stadı'nda bir toplantı gerçekleşti. Görüşmede gelecek sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Galatasaray yönetimi Fatih Terim ile görüştü

Sarı-kırmızılı kulüp, toplantı hakkında resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 15.00'te Başkanımız başkanlığında 2. Başkanımız , Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, ve Fatih Terim'in katılımıyla Türk 'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve hazırlıkları masaya yatırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 18:52
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