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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Takımda kalması bekleniyordu...
Süper Lig'de bu sezon adeta kabusu yaşayan Galatasaray'da kıyım sürmeye devam ediyor. Nagatomo, Mariano ve Selçuk İnan'dan sonra birçok isime daha veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon takımda tutulmasına kesin gözüyle bakılan yıldız ismin geleceğini Antalyaspor maçı sonrası tekrar masaya yatırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
26 Temmuz 2020 Pazar 10:26
Güncelleme: 26.07.2020 10:26
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2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu sezon Süper Lig'i 6. bitirerek adeta hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kiralık olarak dahil ettiği Jean-Michael Seri ve Mario Lemina arasından birinin takımda kalması bekleniyordu.
Lemina'nın sık sık sakatlık yaşaması ve Seri'nin yükselen form grafiğiyle birlikte o isim Fildişili yıldız olmuştu.
Milliyet'in haberine göre; Cimbom'da 29 yaşındaki yıldız için alınan karar tekrar masaya yatırıldı.
SAVUNMADA ZAYIF KALDI!
Jean-Michael Seri'nin 6 numara pozisyonunda savunmada zayıf kalmasının Antalyaspor maçında da ortaya çıkmasıyla birlikte tecrübeli futbolcunun geleceği sorgulanmaya başlandı.