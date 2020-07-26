Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Takımda kalması bekleniyordu...

Süper Lig'de bu sezon adeta kabusu yaşayan Galatasaray'da kıyım sürmeye devam ediyor. Nagatomo, Mariano ve Selçuk İnan'dan sonra birçok isime daha veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon takımda tutulmasına kesin gözüyle bakılan yıldız ismin geleceğini Antalyaspor maçı sonrası tekrar masaya yatırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...