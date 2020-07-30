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Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Süper Lig biter bitmez transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı.
30 Temmuz 2020 Perşembe 12:21
Güncelleme: 30.07.2020 12:21
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Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
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Kiralık sözleşmesi sona eren Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile yollarını ayıran Galatasaray'da ön libero arayışları sürüyor.
Sarı-kırmızılı takım transferde önceliğini orta sahaya verdi...
Takvim'in Ada basınına dayandırdığı habere göre sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'den düşen Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gözüne kestirdi.
Yönetim, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istiyor.