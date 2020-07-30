Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero

Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Süper Lig biter bitmez transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:21 Güncelleme: 30.07.2020 12:21
Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero

Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero

Kiralık sözleşmesi sona eren Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile yollarını ayıran Galatasaray'da ön libero arayışları sürüyor.

Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero

Sarı-kırmızılı takım transferde önceliğini orta sahaya verdi...

Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero

Takvim'in Ada basınına dayandırdığı habere göre sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'den düşen Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gözüne kestirdi.

Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero

Yönetim, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istiyor.

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