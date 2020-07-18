Lille'de 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Fransız kulübü, takımın yıldız isimleri Renato Sanches, Jonathan Ikone ve Jonathan Bamba'nın corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mouscron'a karşı 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, Renato Sanches, Jonathan Ikone ve Jonathan Bamba'nın corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Galtier, ülkesi Portekiz'de bulunan Sanches'in seyahat izni alıp Fransa'ya dönebilmesi için iki testinin negatif çıkması gerektiğini ifade etti.
Ikone ve Bamba'nın hastalıklarının asemptomatik seyrettiğini kaydeden Fransız teknik direktör, iki futbolcunun kısa sürede takıma katılmasını beklediklerini belirtti.
Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Ferhat Çoğalan'ı da kadrosunda bulunduran Lille, Ligue 1'de corona virüsü salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.
Ligue 1'de 2020-2021 sezonu ise 23 Ağustos'ta başlayacak.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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