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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Lille'de 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Lille'de 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Milli futbolcular ve 'in formasını giydiği Ligue 1 ekibi Lille'de 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Fransız kulübü, takımın yıldız isimleri , ve 'nın corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mouscron'a karşı 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, , ve 'nın corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Galtier, ülkesi Portekiz'de bulunan Sanches'in seyahat izni alıp 'ya dönebilmesi için iki testinin negatif çıkması gerektiğini ifade etti.

Ikone ve Bamba'nın hastalıklarının asemptomatik seyrettiğini kaydeden Fransız teknik direktör, iki futbolcunun kısa sürede takıma katılmasını beklediklerini belirtti.

Mehmet , ve Ferhat Çoğalan'ı da kadrosunda bulunduran Lille, Ligue 1'de corona virüsü salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.

Ligue 1'de 2020-2021 sezonu ise 23 Ağustos'ta başlayacak.

  1. 18.07.2020
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