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05 Mayıs 2020, Salı
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Mbappe’ye zam

Mbappe’ye zam

, 'ye haftalık 600 bin sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor.

, 'ye haftalık 600 bin sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor. Mbappe, söz konusu rakamlar üzerinden yeni sözleşme imzaladığı takdirde Messi, Ronaldo ve 'ın ardından dünyanın en çok kazanan dördüncü futbolcusu olacak.

  1. 5.5.2020
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