Mbappe’ye zam

PSG, Kylian Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor. Mbappe, söz konusu rakamlar üzerinden yeni sözleşme imzaladığı takdirde Messi, Ronaldo ve Neymar'ın ardından dünyanın en çok kazanan dördüncü futbolcusu olacak.