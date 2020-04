Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Genç futbolcu son olarak Tottenham'ın radarına girmiş ve dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun takımında görmeyi çok istediği öne sürülmüştü. Zeki Çelik, TRT Spor'a konuşurken, transfer iddialarına yanıt verdi.

Tecrit günleri bittikten sonra yapacağı ilk şeyin güzel yemekler yemek olduğunu söyleyen Çelik, "Karantina bittikten sonra Türk restoranlarına gidip yemek yiyeceğim. Evde ben yemek yapıyorum. Pek becerikli değilim bu konuda" dedi.

"ANTRENMANLARA ÇIKTIĞIMDA EKSİĞİM YOK DİYE DÜŞÜNDÜM"

Fransa'ya transfer süreci hakkında konuşan yıldız, "İstanbulspor'da oynarken Lille gelince korkularım vardı ama gitmeye karar verdim. Benim için iyi bir fırsat olacaktı. İlk antrenmanımda sahaya çıktım ve onlardan bir eksiğim yok diye düşündüm. Kendime inandım. Hocalarımı dinleyerek çalıştım. Çok eksiğim olmadığı da ortaya çıktı ve 2 yıldır oynuyorum. Fransa ile oynadığımız maçı unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

ONU EN ÇOK ZORLAYAN FUTBOLCU KİM?

Kendisini en çok zorlayan oyuncunun Neymar olduğunu vurgulayan Mehmet Zeki Çelik, "İlk geldiğimde fiziksel olarak çok zorlandım. Antrenmanlarda sürekli yere düşüyordum. Güç sıkıntısı yaşıyordum. 6 ay sonrasında bu durumu aştım. Ligde beni en çok zorlayan futbolcu Neymar'dı. Çok yetenekli biri. Ondan topu almak çok zor. PSG çok kaliteli bir takım. Neymar tutulması zor bir futbolcu. Mbappe ile aynı kanatta olmadığımız için beni çok zorlamıyor, Neymar beni daha çok zorluyor" sözlerini kullandı.

TOTTENHAM'DAN İDDİALARINA YANIT

Tottenham iddiaları hakkında da konşan sağ bek, "Ben de haberleri gördüm. Kimseden bana haber gelmedi. Hedeflerimin arasında Premier Lig var. Şu an lig yarıda kesildiği için transfer dönemi nasıl olacak bilmiyorum. Şu an beklemedeyiz. Transfer düşünmüyorum şu an. Ligimizde 10 maç daha var. Tottenham'a giden yardımcı hocalarımıza mesaj atmadım, yanlış anlaşılmamak için. Oynayabileceğim bir takım olursa Premier Lig'i düşünebilirim" dedi.

Türkiye'de futbolcu olarak özgüvensiz yetişiyoruz. Avrupa'dan geride olduğumuzu düşünüyoruz ancak bu sadece yetişme farkından kaynaklanıyor. Çok çalışmaya özen gösterdim. Hocaları dinledim. Ben böyle yaptım ve buralara geldim. Bundan sonrasını hepimiz göreceğiz.

''BENİ VE YUSUF'U ÇOK SEVİYORLAR''

Fransa'daki insanlar beni ve Yusuf'u çok seviyorlar. Takım da bize hiç ayrımcılık yapmadı. Bizimle şakalaşmayı seviyorlar. Hocalarımız bize çok olumlu yaklaşıyor.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizim için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim de onlara yardımcı olmamız lazım. İnşallah en kısa zamanda bu virüsü atlatalım.