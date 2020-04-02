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02 Nisan 2020, Perşembe
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'dan Fransızlara çok sert tepki!

Didier Drogba'dan Fransızlara çok sert tepki!

'ın eski futbolcusu , Fransız televizyonunda açıklamalarda bulunan bir yoğun bakım servisi sorumlusunun yeni corona virüsü aşısının 'da denenmesini önermesine büyük tepki gösterdi. Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.

Fildişi Sahilli eski futbolcu , bir Fransız televizyonunda yer alan "yeni tip Corona virüsü (Covid-19) aşısının 'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İĞRENÇ"

Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.

Drogba, "Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım." ifadesini kullandı.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nın, bir televizyon kanalında "Covid-19 aşısının Afrika'da denenmesini" önermesi tepki çekmişti.

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 23:59
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