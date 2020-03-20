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20 Mart 2020, Cuma
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: 'nin ismi değişmeyecek

UEFA: EURO 2020'nin ismi değişmeyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın isminin değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. yaptığı açıklamayla 2021'de düzenlenecek şampiyonanın '' adıyla oynanacağını duyurdu.

Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs salgını sonrası 55 ülke federasyonuyla telekonferans yöntemiyle toplantı düzenleyen , 12 Haziran'da başlayacak 'yi 2021 yazına ertelemişti.

Gelecek yıl düzenlenmesi kararlaştırılan dev turnuvanın EURO 2021 ismiyle oynanması gündemdeydi. Ancak UEFA yaptığı açıklamayla şampiyonanın EURO 2020 adıyla düzenleneceğini duyurdu.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 18:59
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