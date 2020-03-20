Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın isminin değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. UEFA yaptığı açıklamayla 2021'de düzenlenecek şampiyonanın 'EURO 2020' adıyla oynanacağını duyurdu.
Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs salgını sonrası 55 ülke federasyonuyla telekonferans yöntemiyle toplantı düzenleyen UEFA, 12 Haziran'da başlayacak EURO 2020'yi 2021 yazına ertelemişti.
Gelecek yıl düzenlenmesi kararlaştırılan dev turnuvanın EURO 2021 ismiyle oynanması gündemdeydi. Ancak UEFA yaptığı açıklamayla şampiyonanın EURO 2020 adıyla düzenleneceğini duyurdu.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 18:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA: EURO 2020'nin ismi değişmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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