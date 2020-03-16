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16 Mart 2020, Pazartesi
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Medya işbaşında

Medya işbaşında

Seyircisiz oynanan karşılaşmada 262 medya mensubu görev yaptı.

ile , koronavirüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda seyircisiz maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, maçta görevli olan özel güvenlik mensupları, emniyet mensupları, kulüp personelleri, yöneticiler ve basın mensupları takip etti. Derbi maçta 45 fotomuhabiri, 32 kameraman ve 185 muhabir-yazar görev alırken, toplamda 262 medya mensubu mücadeleyi takip etti.

Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mücadeleyi takip etmek için akredite olan 2 basın mensubu, akreditasyonlarını iptal etti. 'nun talimatıyla kulüpler de tribünde 30 kişilik ekiplerle yer alabildi. 25 kişilik kontenjanlar kulüp yönetimleri ve kulüp personellerine ayrılırken, 5 kişilik kontenjanlar ise maç kadrosunda yer almayan futbolculara ayrıldı.

  1. 16.3.2020
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