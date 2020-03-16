Derbilerde vasatlar
İki takım da bu sezon ligde beşer derbi oynadı. Galatasaray 5 derbi mücadelesinden 6 puan çıkardı. Beşiktaş ise sadece 5 puan toplayabildi.
Süper Lig'in 26. haftasında TT Stadı'nda karşılaşan Galatasaray ile Beşiktaş golsüz beraberlikle puanları paylaşırken, iki takım da bu sezonki derbilerde pek verimli sonuçlar elde edemedi. Beşiktaş da Galatasaray da bu sezon beşer derbi mücadelesine çıktılar. Sarı-kırmızılı takım, ligde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlardan 3 beraberlik, 1 yenilgi ve 1 galibiyet alıp derbilerden 6 puan çıkardı. Galatasaray, ilk maçta Beşiktaş'a yenilmişti. Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda bir beraberlik, bir galibiyet elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında Trabzonspor ile de 1-1 kalmıştı. Beşiktaş ise bu sezonki lig derbilerinde 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyetle 5 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı kendi sahasında ilk yarıda 1-0 yenip tek derbi zaferini almıştı. Trabzonsor ile oynadığı karşılaşmaların ilkini 4-1 kaybedip, ikincisini 2-2 bitirmişti. Kara Kartal, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı mücadelede de 3-1 mağlup olmuştu. Hem Galatasaray hem Beşiktaş'ın bu sezon birer derbisi kaldı. Galatasaray'ın Trabzonspor, Beşiktaş'ın Fener derbisi var.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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