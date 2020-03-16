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16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray 16 maç sonra yedek

16 maç sonra yedek

16 maç sonra yedek

, son oynadıkları maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

, son oynadıkları maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Terim, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de görev verdiği 'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcunun yerine Younes 'yı görevlendirdi. Ömer Bayramw, ligde 16 maç sonra ilk 11 dışında kaldı.
  1. 16.3.2020
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