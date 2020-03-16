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16 Mart 2020, Pazartesi
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Tüm dünya izledi

Tüm dünya izledi

100’den fazla ülkede yayınlanan derbi, dün itibariyle dünyanın en önemli spor olayı oldu.

Derdi Türkiye dışında birçok ülkede canlı yayınlandı. Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından dünün en önemli karşılaşması G.Saray- maçı oldu. 100'den fazla ülkede yayınlandı. Güney ve ile Asya ve 'da derbi şifresiz yayınlandı. Amerika, , , , , , , , Singapur, Tayland, Afrika, , , Romanya, Çekya, , , Portekiz, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk, 'ın yanı sıra ve Kuzey Afrika'da yayınlandı.
  1. 16.3.2020
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