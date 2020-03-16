Onyekuru 3 maçtır sessiz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Onyekuru 3 maçtır sessiz

Onyekuru 3 maçtır sessiz

Onyekuru 3 maçtır sessiz

derbisinden bu yana skora katkı vermeyen Nijeryalı, önünde de etkisizdi.

'ın derbisinde çok şeyler beklediği Onyekuru, 1 gol atıp maça damga vurduğu derbisinden beri sessiz kaldı. 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, 3-0 kazanılan maçı ve 2-2 sona eren karşılaşmasında skora etki edemedi. Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlayan ve 87. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bırakan Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içinden çektiği 3 şutta 1 isabet sağladı. Onyekuru, Beşiktaş'ta ve sonrasında yerine giren Lens'le girdiği mücadelelerde geçmiş performanslarını aratan bir futbol ortaya koydu.
  1. 16.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onyekuru 3 maçtır sessiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN