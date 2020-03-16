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16 Mart 2020, Pazartesi
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etkili olamadı

Mariano etkili olamadı

’da ikinci yarının flaş oyuncusu , karşısında asist üretemedi. futbolcu, yine çok çalışmasına karşın kanatları iyi kapatan siyah-beyazlı takıma karşı çözüm üretemedi.

'da ikinci yarının flaş oyuncusu , karşısında asist üretemedi. futbolcu, yine çok çalışmasına karşın kanatları iyi kapatan siyah-beyazlı takıma karşı çözüm üretemedi. 90 dakikada toplam 66 kez topla buluşan Mariano maça yüzde 84 pas isabeti, 4 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle tamamladı.
  1. 16.3.2020
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