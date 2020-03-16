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16 Mart 2020, Pazartesi
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Ömer hareket getirdi

Ömer hareket getirdi

Younes ’nın yerine oyuna giren , orta sahasına hareket getirdi.

Younes 'nın yerine oyuna giren , orta sahasına hareket getirdi. Faslı oyuncunun aksine her yere koşan Bayram'ın girmesinden sonra sarı-kırmızılı takım, oyunu rakip sahaya yıktı. 6 ikili mücadele kazanan Ömer Bayram, rakip sahada yüzde 74 pas isabeti sağladı. Ancak rakip ceza alanında etkili olamadı.
  1. 16.3.2020
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