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18 Mart 2020, Çarşamba
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Falcao'dan dans şov

Falcao'dan dans şov

Beşıktaş beraberliği sonrası iki gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular günlerini evlerinde aileleriyle birlikte geçirdi. Kolombiyalı yıldız , eşi ve 3 kızıyla birlikte dans ettiği videoyu hesabından paylaştı.

Beşıktaş beraberliği sonrası iki gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular günlerini evlerinde aileleriyle birlikte geçirdi. Daha önce bu gibi izinlerde yurt dışına çıkan sarı-kırmızılılar, diğer ülkelere göre daha güvenli bir durumda olması nedeniyle bu kez 'yi tercih etti. Bu durum sosyal medyadaki paylaşımlara da yansıdı. Bunlardan birisi de 'ydu. Eşi ve 3 kızı ile birlikte dans eden Kolombiyalı yıldızın bu eğlenceli dakikaları dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı.
  1. 18.3.2020
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