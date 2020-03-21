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21 Mart 2020, Cumartesi
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Belarus ertelemiyor

Belarus ertelemiyor

nde seyircili şekilde devam ediyor. Başkanı kendisine yöneltilen, " koronavirüs yüzünden neden ertelenmedi?" sorusunu, "Ülkemizde ilan edilmedi. ertelenmesi için bir sebep yok" yanıtını verdi.

nde seyircili şekilde devam ediyor. Başkanı kendisine yöneltilen, " koronavirüs yüzünden neden ertelenmedi?" sorusunu, "Ülkemizde ilan edilmedi. ertelenmesi için bir sebep yok" yanıtını verdi.
  1. 21.3.2020
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