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21 Mart 2020, Cumartesi
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Pogba R.Madrid’e

Pogba R.Madrid’e

'da mutsuz olan adım adım 'e yaklaşıyor. 27 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri , bu yaz İspanyol ekibine yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.

'da mutsuz olan adım adım 'e yaklaşıyor. 27 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri , bu yaz İspanyol ekibine yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi. 2016'da 'tan 105 milyon euro'ya edilen Pogba bu sezon sakatlığı nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'da sadece 8 maçta forma giydi ve 2 asist yapabildi. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ı her zaman idol olarak gördüğünü söyleyen Pogba'nın transferinde bunun önemli rol oynayacağı belirtiliyor.
  1. 21.3.2020
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