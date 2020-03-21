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21 Mart 2020, Cumartesi
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’da 9 fesih oldu

Sion’da 9 fesih oldu

ekibi , 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı. başkanının futbolculardan liglerin ertelenmesi nedeniyle maaşlarının yarıya indirmesini istediği ancak kabul edilmediği belirtildi.

İsviçre ekibi , 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı. başkanının futbolculardan liglerin ertelenmesi nedeniyle maaşlarının yarıya indirmesini istediği ancak kabul edilmediği belirtildi. Bu nedenle Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Birama Ndoye, Johan Djourou, Pajtim Kasami, Seydou Doumbia, Christian Zock ve Alexandre Song'un sözleşmeleri feshedildi. Konu 'ya taşınacak.
  1. 21.3.2020
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