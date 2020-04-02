Serena Williams'tan corona virüsü açıklaması! "Deliriyorum" - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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'tan corona virüsü açıklaması! "Deliriyorum"

Serena Williams'tan corona virüsü açıklaması! "Deliriyorum"

Dünyaca ünlü tenisçi , corona virüsü salgını nedeniyle kendini karantinaya aldığını ve anksiyete krizlerine girdiğini açıkladı.

Spor organizasyonlarını etkileyen corona virüsü salgını son olarak Wimbledon'ın da ertelenmesine neden olmuştu. Ünlü tenisçi ise karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.

ABD'de hızla yayılan corona virüsü sonrası iki haftadır evden çıkmadığını dile getiren 38 yaşındaki Williams, önceleri virüsü ciddiye almadığını ancak daha sonra turnuvaların iptal edilmesiyle olayın ciddiyetini kavradığını söyledi. Kızı için endişelendiğini söyleyen başarılı sporcu, "Etrafımda öksüren birini görünce deliriyorum. Kimseyle takılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, aktif tenisçiler arasında en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçi konumunda.

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  1. 02.04.2020
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