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02 Nisan 2020, Perşembe
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seyircisiz düzenlenmeyecek

Fransa Bisiklet Turu seyircisiz düzenlenmeyecek

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen 'nun yarış direktörü Christian Prudhomme, organizasyonun seyircisiz düzenlenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Fransa basınına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turun seyircisiz düzenleneceği konusundaki iddialara cevap veren Prudhomme, "'nun seyircisiz düzenlenmesi söz konusu değil, her şey yolunda giderse planlandığı gibi 27 Haziran'da başlayacak. Tabii ki her şey salgının gidişatına bağlı." ifadelerini kullandı.

Turun iptal edilmesi gibi bir durumu düşünmek istemediğini belirten Prudhomme, "Turun farklı tarihlere alınması gibi diğer seçenekler üzerinde çalışıyoruz ama tek istediğim bu yaz gerçekleştirilmesi. Salgın felaket boyuta ulaştığı takdirde tabii ki organizasyonun gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Durumun bu noktaya ulaşmamasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erteleme veya iptal kararı olmaması durumunda 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde 107. kez organize edilecek tur, Nice kentinden başlayacak ve başkent 'te sona erecek.

  1. 02.04.2020
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