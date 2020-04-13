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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Bisiklette 6 'a kadar olan yarışlar ertelendi

Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan yarışlar ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 'a kadar faaliyet takviminde yer alan bütün yarışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu kararının alındığı belirtilerek, "6 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Ertelenen yarışlar için yeni takvimin ise ilerleyen dönemde duyurulacağı kaydedildi.

  1. 13.04.2020
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