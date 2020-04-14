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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Bisiklet Organizasyon şirketi açıkladı! "Başlaması imkansız"

için flaş açıklama! "Başlaması imkansız"

Fransa Bisiklet Turu için flaş açıklama! "Başlaması imkansız"

Organizasyon şirketi Amaury, 27 Haziran - 19 Temmuz tarihlerindeki 'nun salgını nedeniyle belirlenen zamanda gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu açıkladı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen 'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle planlanan tarihte başlamayacağı açıklandı.

Organizatör şirket Amaury'den yapılan açıklamada, 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerindeki yarışın belirlenen zamanda başlamasının imkansız olduğu belirtildi.

Şirketin yeni tarihleri belirlemek üzere Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu yıl 107. kez düzenlenmesi planlanan 21 etaplık turun, Nice kentinden başlayarak başkent 'te sona ermesi hedefleniyordu.

İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu, son olarak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1946'da düzenlenememişti.

  1. 14.04.2020
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