Corona virüsü bir turnuvanın daha ertelenmesine yol açtı - Son dakika Bisiklet haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bisiklet Corona virüsü bir turnuvanın daha ertelenmesine yol açtı

Corona virüsü bir turnuvanın daha ertelenmesine yol açtı

Corona virüsü bir turnuvanın daha ertelenmesine yol açtı

Fransa'da artan corona virüsü vakaları sporu da olumsuz yönde etkiledi. 'da başlaması planlanan 'a ertelendi.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Fransa'da da artan salgın vakaları sonucu, 'nun akıbeti belli oldu. Bu sene 107. kez düzenlenecek olan ve ilk pedalının 'da çevrileceği daha önceden açıklanan Fransa Bisiklet Turu'nun, ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.


Turun rotalarında henüz bir değişiklik olmadığı açıklanırken, temmuz ayında yapılması planlanan tur etkinliklerinin yeni tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.


  1. 15.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Corona virüsü bir turnuvanın daha ertelenmesine yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA