Corona virüsü bir turnuvanın daha ertelenmesine yol açtı
Fransa'da artan corona virüsü vakaları sporu da olumsuz yönde etkiledi. 27 Haziran'da başlaması planlanan Fransa Bisiklet Turu 29 Ağustos'a ertelendi.
Tüm dünyada etkisini gösteren ve Fransa'da da artan salgın vakaları sonucu, Fransa Bisiklet Turu'nun akıbeti belli oldu. Bu sene 107. kez düzenlenecek olan ve ilk pedalının 27 Haziran'da çevrileceği daha önceden açıklanan Fransa Bisiklet Turu'nun, 29 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.
Turun rotalarında henüz bir değişiklik olmadığı açıklanırken, temmuz ayında yapılması planlanan tur etkinliklerinin yeni tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.
- 15.04.2020
- Mehmet Eray Özbek'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağış
- Lorin Karius'tan olay itiraf: Büyük düşmanlık var! Ölüm tehditleri...
- Corona virüsü bir turnuvanın daha ertelenmesine yol açtı
- Juventus'ta Matuidi ve Rugani'nin son corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı!
- Juventus Merih Demiral için transfer kararını verdi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü bir turnuvanın daha ertelenmesine yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.