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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Corona virüsü nedeniyle ata biniyor!

Corona virüsü nedeniyle ata biniyor!

Erzurumlu cirit sporcusu , corona virüsü salgını nedeniyle toplu taşımı aracı yerine atını kullanıyor. Yaşadığı köyden ilçe merkezine, '' adlı atıyla giderek, alışveriş yapan Ula, " en güvenli yolculuk bu" dedi.

Aziziye ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Ömertepe Dilimli köyünde yaşayan Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü sporcusu , koronavirüse karşı toplu taşıma aracı yerine atını kullanıyor. 3 çocuk babası Ula, ilçe merkezine alışveriş yapmak için adını verdiği atıyla gidiyor.

"HASTALIK NEDENİYLE MAÇLARIMIZ İPTAL EDİLDİ"
Vatandaşların meraklı bakışları arasında atını market önündeki ağaca bağlayıp alışveriş yapan İsa Ula, koronavirüsle mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. İsa Ula, "Yıllardır cirit oynuyorum. Ama hastalık nedeniyle maçlarımız iptal edildi. İlçe merkezine gitmem gerektiğinde halk otobüsünü kullanmıyorum. Evimin önündeki ahırda duran atımla gidiyorum. Hem atım antrenman yapmış oluyor hem ben kendimi daha güvende hissediyorum. en güvenli yolculuk bu. Salgın nedeniyle köyümüzden çıkmıyoruz. Sadece tarlalarımızın ekimini yaparken çıkıyoruz. Beni atla alışveriş yaparken görenler şaşırmıyor değil" diye konuştu.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 14:36
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