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15 Nisan 2020, Çarşamba
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‘Karateciler evlerinde çalışıyor’

‘Karateciler evlerinde çalışıyor’

Karate A , Tokyo 'nın ertelenmesi kararını doğru bulduklarını ve sporcularının çalışmalarını evden sürdürdüklerini söyledi.

Karate A , Tokyo 'nın ertelenmesi kararını doğru bulduklarını ve sporcularının çalışmalarını evden sürdürdüklerini belirterek, "Önce insan sağlığı gelir" dedi.
  1. 15.4.2020
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