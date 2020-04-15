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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Kasapoğlu’ndan mesaj

Kasapoğlu’ndan mesaj

Gençlik ve . , gençlerin sorularını yanıtladı.

Gençlik ve . , gençlerin sorularını yanıtladı. Kasapoğlu, "Gençlerimizin, toplumun enerji, moral, motivasyon kaynağı olması ve mevcut süreçte de bunu en güzel şekilde ortaya koymaları lazım" diye konuştu
  1. 15.4.2020
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