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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler DigerSporlar Judo Federasyonu'ndan Şeyda Camkıran'a hediye!

Şeyda'ya judo kıyafeti hediye etti

Judo Federasyonu Şeyda'ya judo kıyafeti hediye etti

Judo kıyafeti için biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayan 'a Başkanı judo elbisesi hediye etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 'nın Alanya ilçesinde yaşayan 'ın "Biz Bize YeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladığı harçlık ile örnek bir davranış sergilediği anımsatıldı.

Açıklamada, "Başkanımız bu örnek davranış karşısında minik Şeyda'ya verdiği sözü yerine getirerek hediyesini ulaştırdı. Başkanımız Şeyda'nın kıyafetiyle katılacağı müsabakalarda başarılı sonuçlar elde edeceğine dair inancı tamdır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeyda Camkıran ise kıyafet için teşekkür ederek, katılacağı Minikler Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi.



  1. 13.04.2020
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