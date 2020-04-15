Red Bull Chess Masters’da ilk finalistler belli oldu
Türkiye Satranç Federasyonu ve RedBull’un ortaklaşa düzenlediği, RedBull Chess Masters’da 3. sezonun ilk finalistleri belli oldu. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptıkları, ilk kez tamamıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters’da ikinci elemler 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.
Farklı formatıyla dikkat çeken ve Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da büyük heyecan üçüncü kez başladı. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri Red Bull Chess Masters'da ilk finalistler belli oldu. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu turnuvada ilk haftada yapılan iki eleme sonunda erkeklerde ve kadınlarda 8'er sporcu 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek finale adını yazdırdı.
Erkeklerde Alparslan Işık, Volkan Sevgi, Umut Ata Akbaş, Kayra Kamer, Tuna Özateş, Efe Mert Kılıç, Doruk Karaoğlan ve Umut Erdem Gündüz, kadınlarda ise Esma Doğa Duran, Meltem Şimşek, Çiğdem Onur, Didem Nuray Yurdakul, Buse Naz Koçyiğit, Sıla Çağlar, Nelli Aleksanyan Çadır ve Gizem Kuplay finale yükseldi.
'Yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada ikinci eleme haftası mücadeleleri 18 Nisan'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 29 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek erkekler finali ise 30 Mayıs'ta oynanacak.
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Red Bull Chess Masters’da ilk finalistler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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