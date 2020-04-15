Dünya yıldızlarından 'birlik' mesajı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, birçok ülkede spor organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Spor dünyasının yıldızları kamera karşısına geçti ve corona virüsüne karşı birlik mesajı yayımladı.
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