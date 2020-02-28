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28 Şubat 2020, Cuma
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'na koronavirüs engeli

BAE Bisiklet Turu'na koronavirüs engeli

Birleşik Arap Emirlikleri'nde () düzenlenen "BAE Tur" bisiklet şampiyonasına, 2 İtalyan takım görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6. etap öncesi son verildi.

Turu organize eden Spor Konseyi'nden yapılan açıklamada, "2 İtalyan görevlide Kovid-19 olarak bilinen koronavirüs tespit edildiği için turun geri kalan bölümü iptal edilmiştir." ifadesi yer aldı. Tura katılan tüm sporcular ve görevlilerin koronavirüs testine tabi tutulacağı belirtildi.

23 Şubat'ta başlayan ve 7 etapta yapılması planlanan BAE Bisiklet Turu, yarın sona erecekti.

  1. 28.02.2020
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