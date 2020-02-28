BAE Bisiklet Turu'na koronavirüs engeli
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen "BAE Tur" bisiklet şampiyonasına, 2 İtalyan takım görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6. etap öncesi son verildi.
Turu organize eden Abu Dabi Spor Konseyi'nden yapılan açıklamada, "2 İtalyan görevlide Kovid-19 olarak bilinen koronavirüs tespit edildiği için turun geri kalan bölümü iptal edilmiştir." ifadesi yer aldı. Tura katılan tüm sporcular ve görevlilerin koronavirüs testine tabi tutulacağı belirtildi.
23 Şubat'ta başlayan ve 7 etapta yapılması planlanan BAE Bisiklet Turu, yarın sona erecekti.
- 28.02.2020
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Alexander Sörloth dayı oldu
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Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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