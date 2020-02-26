Resmen açıklandı! İtalya milli maçı koronavirüs nedeniyle iptal
Koronavirüs Rugby sporunu da vurdu... Skysports'un açıklamasına göre, İngiltere, Fransa, İrlanda, İskoçya ve Galler arasında her yıl düzenlenen Six Nations Championship (Altı Ulus Şampiyonası)'nda oynanması planlanan İtalya - İrlanda müsabakası iptal edildi.
İtalya'da koronavirüs alarmı... Çizme basınında yer alana habere göre Altu Ulus Şampiyonası'nda oynanması planlanan İtalya - İrlanda müsabakasının iptal edildiği açıklandı.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, İrlanda sağlık kurumu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Halk sağlığı için acil durum ekibinin çok net bir karar alması gerekiyordu. Bu oyununun devam etmesinin önemli bir risk oluşturacağı görüşüne varıldı. Çünkü çok sayıda insan, bu hastalıktan etkilenen bölgeye seyahat edecekti." dedi.
"HAYAL KIRIKLIĞI ANCAK..."
İrlanda sağlık kurumu açıklamalarının devamında, "Biliyoruz, bir çok kişi için büyük hayal kırıklığına neden olacak, ancak halk sağlığıyla ilgili diğer tüm hususların ötesinde kararlar almak önemlidir." dedi.
7 MART'TA OYNANACAKTI
İtalaya ve İrlanda arasında oynanılacak Rugby mücadelesi, 7 Mart Cumartesi günü oynanacaktı.
- 26.02.2020
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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Yorum
veysel zaten rıdvan var ne gerek var
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Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım
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Yorum
fb40 bu takımı sen kurmaydınsan insana sormazlar mı orda işin ey diye insanlarla dalga geçmeyin beyler bu yönetime barcolanayı verseler başarı gl
Resmen açıklandı! İtalya milli maçı koronavirüs nedeniyle iptal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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