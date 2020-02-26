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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Resmen açıklandı! milli maçı koronavirüs nedeniyle iptal

Resmen açıklandı! İtalya milli maçı koronavirüs nedeniyle iptal

Koronavirüs Rugby sporunu da vurdu... Skysports'un açıklamasına göre, İngiltere, Fransa, , İskoçya ve Galler arasında her yıl düzenlenen Six Nations Championship (Altı )'nda oynanması planlanan - İrlanda müsabakası iptal edildi.

'da koronavirüs alarmı... Çizme basınında yer alana habere göre Altu 'nda oynanması planlanan İtalya - müsabakasının iptal edildiği açıklandı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, İrlanda sağlık kurumu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Halk sağlığı için acil durum ekibinin çok net bir karar alması gerekiyordu. Bu oyununun devam etmesinin önemli bir risk oluşturacağı görüşüne varıldı. Çünkü çok sayıda insan, bu hastalıktan etkilenen bölgeye seyahat edecekti." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI ANCAK..."

İrlanda sağlık kurumu açıklamalarının devamında, "Biliyoruz, bir çok kişi için büyük hayal kırıklığına neden olacak, ancak halk sağlığıyla ilgili diğer tüm hususların ötesinde kararlar almak önemlidir." dedi.

7 MART'TA OYNANACAKTI

İtalaya ve İrlanda arasında oynanılacak Rugby mücadelesi, 7 Mart Cumartesi günü oynanacaktı.

  1. 26.02.2020
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