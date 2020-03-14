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14 Mart 2020, Cumartesi
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Bisiklet turu da ertelendi

Bisiklet turu da ertelendi

Gençlik ve , koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Elbette bütün sporlar seyirciyle, taraftarla güzel... Fakat insanımızın sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, kol kola omuz omuza statlarımızda, salonlarımızda nice heyecanları birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve , koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Elbette bütün sporlar seyirciyle, taraftarla güzel... Fakat insanımızın sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, kol kola omuz omuza statlarımızda, salonlarımızda nice heyecanları birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi. Kasapoğlu, bu yıl 12-19 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da ertelendiğini açıkladı.
  1. 14.3.2020
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