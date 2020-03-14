Bisiklet turu da ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Elbette bütün sporlar seyirciyle, taraftarla güzel... Fakat insanımızın sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, kol kola omuz omuza statlarımızda, salonlarımızda nice heyecanları birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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