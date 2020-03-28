Fransa Bisiklet seyircisiz olacak

Fransa Spor Bakanı Marasineanu, 27 Temmuz'da başlayacak Fransa Bisiklet Turu'nun seyircisiz koşulabileceğini söyledi. Eski yüzücü, "Yarışmanın ekonomisi seyircilerin aldığı bilete değil televizyona dayalı" diye konuştu.