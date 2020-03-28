Fransa Bisiklet seyircisiz olacak
Fransa Spor Bakanı Marasineanu, 27 Temmuz'da başlayacak Fransa Bisiklet Turu'nun seyircisiz koşulabileceğini söyledi.
Fransa Spor Bakanı Marasineanu, 27 Temmuz'da başlayacak Fransa Bisiklet Turu'nun seyircisiz koşulabileceğini söyledi. Eski yüzücü, "Yarışmanın ekonomisi seyircilerin aldığı bilete değil televizyona dayalı" diye konuştu.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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