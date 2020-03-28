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28 Mart 2020, Cumartesi
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Fransa Bisiklet seyircisiz olacak

Fransa Bisiklet seyircisiz olacak

, 'da başlayacak 'nun seyircisiz koşulabileceğini söyledi.

Fransa Spor Bakanı Marasineanu, 'da başlayacak 'nun seyircisiz koşulabileceğini söyledi. Eski yüzücü, "Yarışmanın ekonomisi seyircilerin aldığı bilete değil televizyona dayalı" diye konuştu.

  1. 28.3.2020
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