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02 Nisan 2020, Perşembe
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Fransa Turu için flaş iddia

Fransa Turu için flaş iddia

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından için flaş bir iddia ortaya atıldı. yetkililer, tarihlerinde yapılması planlanan organizasyonu koronavirüs nedeniyle 'de koşulmasını istedi.

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından için flaş bir iddia ortaya atıldı. yetkililer, tarihlerinde yapılması planlanan organizasyonu koronavirüs nedeniyle 'de koşulmasını istedi. Dev yarışa ev sahipliği yapması için Güney Kore'den garanti alan Fransızlar, bu dev organizasyonu ilk kez ülke dışında gerçekleştirmeyi planlıyor.
  1. 2.4.2020
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