Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların 1 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 3 Nisan olarak açıklanan erteleme süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, birliğe erteleme veya iptal konusunda 450'den fazla talebin iletildiği belirtilerek kararın UCI takviminde yer alan tüm etkinlikleri kapsadığı ifade edildi.
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bisiklet yarışları corona virüsü nedeniyle 1 Haziran'a kadar ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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