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02 Nisan 2020, Perşembe
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yarışları corona virüsü nedeniyle 1 'a kadar ertelendi

Bisiklet yarışları corona virüsü nedeniyle 1 Haziran'a kadar ertelendi

Uluslararası Birliği (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların 1 'a kadar ertelendiğini açıkladı.

'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 3 Nisan olarak açıklanan erteleme süresinin 1 'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, birliğe erteleme veya iptal konusunda 450'den fazla talebin iletildiği belirtilerek kararın UCI takviminde yer alan tüm etkinlikleri kapsadığı ifade edildi.

  1. 02.04.2020
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