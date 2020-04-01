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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Tenis Dev turnuvaya corona virüsü darbesi!

corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Wimbledon Tenis Turnuvası corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Corona virüsü salgını birçok büyük spor organizasyonunun ertelenmesine neden olurken, tenis dünyasının en prestijli turnuvası olarak kabul edilen Wimbledon'a da darbe vurdu... Bu yıl 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan dev grand slamin iptal edildiği açıklandı. Wimbledon 2. 'ndan bu yana ilk kez düzenlenemeyecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gibi dev organizasyonların ertlenmesine neden olan corona virüsü salgını, 'na da darbe vurdu. Dünyanın en prestijli grand slami olarak kabul edilen Wimbledon'ın iptal edildiği açıklandı.

29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında 'da düzenlenmesi planlanan dev turnuva 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA İLK KEZ!
1877 yılından bu yana düzenlenen ve klasik haline gelen Wimbledon, 2. 'ndan bu yana ilk kez düzenlenemeyecek. 1940-45 yılları arasında savş nedeniyle oynanmayan turnuva, 1915-18 tarihleri arasında da 1. Dünya Savaşı'ndan dolayı düzenlenmemişti.

  1. 01.04.2020
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