Wimbledon Tenis Turnuvası corona virüsü nedeniyle iptal edildi
Corona virüsü salgını birçok büyük spor organizasyonunun ertelenmesine neden olurken, tenis dünyasının en prestijli turnuvası olarak kabul edilen Wimbledon'a da darbe vurdu... Bu yıl 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan dev grand slamin iptal edildiği açıklandı. Wimbledon 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez düzenlenemeyecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gibi dev organizasyonların ertlenmesine neden olan corona virüsü salgını, Wimbledon Tenis Turnuvası'na da darbe vurdu. Dünyanın en prestijli grand slami olarak kabul edilen Wimbledon'ın iptal edildiği açıklandı.
29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Londra'da düzenlenmesi planlanan dev turnuva 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.
2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA İLK KEZ!
1877 yılından bu yana düzenlenen ve klasik haline gelen Wimbledon, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez düzenlenemeyecek. 1940-45 yılları arasında savş nedeniyle oynanmayan turnuva, 1915-18 tarihleri arasında da 1. Dünya Savaşı'ndan dolayı düzenlenmemişti.
- 01.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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