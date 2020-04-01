Wimbledon Tenis Turnuvası corona virüsü nedeniyle iptal edildi

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gibi dev organizasyonların ertlenmesine neden olan corona virüsü salgını, Wimbledon Tenis Turnuvası'na da darbe vurdu. Dünyanın en prestijli grand slami olarak kabul edilen Wimbledon'ın iptal edildiği açıklandı.

29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Londra'da düzenlenmesi planlanan dev turnuva 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA İLK KEZ!

1877 yılından bu yana düzenlenen ve klasik haline gelen Wimbledon, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez düzenlenemeyecek. 1940-45 yılları arasında savş nedeniyle oynanmayan turnuva, 1915-18 tarihleri arasında da 1. Dünya Savaşı'ndan dolayı düzenlenmemişti.