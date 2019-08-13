Aktüel haberler (12.08.19)

ŞAMPİYONUN GÖZÜ 4. ALTINDA

Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'da yapılacak 2019 Dünya Şampiyonası öncesi hız kesmiyor. Eylül ayında yapılacak organizasyon için çalışmalarını Bolu'da sürdüren Rıza, idmanlarını 4 ayrı güreşçiyle yapıyor. Çalışmaların yorucu geçtiğini belirten milli sporcu, "İnşallah ülkeme dördüncü dünya şampiyonluğu getireceğim" diyor.



ONYEKURU GİTTİ

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'yu Fransa 1. Lig ekibi Monaco transfer etti. Onyekuru'nun bonservisini elinde tutan Everton ile anlaşma sağlayan Monaco Kulübü, 22 yaşındaki Nijeraylı oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığına duyurdu.

?

ROGERS KUPASI RAFAEL NADAL'IN

Kanada'da? düzenlenen Rogers Kupası'nda zafer Rafael Nadal'ın... Montreal'da gerçekleştirilen tek erkekler finalinde Daniil Medvedev ile karşılaşan İspanyol raket, 1 saat 10 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrıldı. 33 yaşındaki Rafael Nadan, üst üste 2, toplamda ise 5. kez bu kupanın sahibi oldu.



İSTANBUL GERİ SAYIMDA

Vodafone Park'ta yarın oynanacak Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçı için geri sayıma geçildi. İki İngiliz maçı öncesi İstanbul'a binlerce taraftar akın etmeye başladı. Dün itibari ile 2-3 günlük turlarla İstanbul'a adım atan İngiliz taraftarların sayısının 50 bine ulaşacağı belirtildi.



GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

İstanbul emniyeti, UEFA Süper Kupa Finali öncesi tüm tedbirleri aldı. Maçın oynanacağı Vodafone Park'a bağlantılı yollar trafiğe kapatılacak. Liverpool taraftarları, Taksim, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş Çarşı Meyda'nda toplanacak.