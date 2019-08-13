Aktüel haberler (12.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
ŞAMPİYONUN GÖZÜ 4. ALTINDA
Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'da yapılacak 2019 Dünya Şampiyonası öncesi hız kesmiyor. Eylül ayında yapılacak organizasyon için çalışmalarını Bolu'da sürdüren Rıza, idmanlarını 4 ayrı güreşçiyle yapıyor. Çalışmaların yorucu geçtiğini belirten milli sporcu, "İnşallah ülkeme dördüncü dünya şampiyonluğu getireceğim" diyor.
ONYEKURU GİTTİ
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'yu Fransa 1. Lig ekibi Monaco transfer etti. Onyekuru'nun bonservisini elinde tutan Everton ile anlaşma sağlayan Monaco Kulübü, 22 yaşındaki Nijeraylı oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığına duyurdu.
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ROGERS KUPASI RAFAEL NADAL'IN
Kanada'da? düzenlenen Rogers Kupası'nda zafer Rafael Nadal'ın... Montreal'da gerçekleştirilen tek erkekler finalinde Daniil Medvedev ile karşılaşan İspanyol raket, 1 saat 10 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrıldı. 33 yaşındaki Rafael Nadan, üst üste 2, toplamda ise 5. kez bu kupanın sahibi oldu.
İSTANBUL GERİ SAYIMDA
Vodafone Park'ta yarın oynanacak Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçı için geri sayıma geçildi. İki İngiliz maçı öncesi İstanbul'a binlerce taraftar akın etmeye başladı. Dün itibari ile 2-3 günlük turlarla İstanbul'a adım atan İngiliz taraftarların sayısının 50 bine ulaşacağı belirtildi.
GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE
İstanbul emniyeti, UEFA Süper Kupa Finali öncesi tüm tedbirleri aldı. Maçın oynanacağı Vodafone Park'a bağlantılı yollar trafiğe kapatılacak. Liverpool taraftarları, Taksim, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş Çarşı Meyda'nda toplanacak.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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