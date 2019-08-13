Aktüel haberler (12.08.19) - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2019, Salı
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haberler (12.08.19)

Aktüel haberler (12.08.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

ŞAMPİYONUN GÖZÜ 4. ALTINDA
Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi , Kazakistan'da yapılacak 2019 Dünya Şampiyonası öncesi hız kesmiyor. Eylül ayında yapılacak organizasyon için çalışmalarını 'da sürdüren Rıza, idmanlarını 4 ayrı güreşçiyle yapıyor. Çalışmaların yorucu geçtiğini belirten milli sporcu, "İnşallah ülkeme dördüncü dünya şampiyonluğu getireceğim" diyor.

ONYEKURU GİTTİ
Geçen sezon 'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'yu 1. Lig ekibi Monaco transfer etti. Onyekuru'nun bonservisini elinde tutan Everton ile anlaşma sağlayan Monaco Kulübü, 22 yaşındaki Nijeraylı oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığına duyurdu.
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ROGERS KUPASI RAFAEL NADAL'IN
'da? düzenlenen Rogers Kupası'nda zafer 'ın... Montreal'da gerçekleştirilen tek erkekler finalinde Daniil Medvedev ile karşılaşan İspanyol raket, 1 saat 10 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrıldı. 33 yaşındaki Rafael Nadan, üst üste 2, toplamda ise 5. kez bu kupanın sahibi oldu.

İSTANBUL GERİ SAYIMDA
'ta yarın oynanacak Liverpool- maçı için geri sayıma geçildi. İki İngiliz maçı öncesi 'a binlerce taraftar akın etmeye başladı. Dün itibari ile 2-3 günlük turlarla İstanbul'a adım atan İngiliz taraftarların sayısının 50 bine ulaşacağı belirtildi.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE
İstanbul emniyeti, UEFA Süper Kupa Finali öncesi tüm tedbirleri aldı. Maçın oynanacağı Vodafone Park'a bağlantılı yollar trafiğe kapatılacak. Liverpool taraftarları, Taksim, Chelsea taraftarları ise Meyda'nda toplanacak.

  1. 13.8.2019
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