Kurtdere'de kazanan Ali Gürbüz oldu! - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Kurtdere'de kazanan oldu!

Kurtdere'de kazanan Ali Gürbüz oldu!

'de bu yıl Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına 60.'sı düzenlen Kurtdereli 'nde gülen taraf oldu. Finalde rakibi 'ı yenerek başpehlivan olan Ali Gürbüz büyük sevinç yaşadı. Başpehlivan Gürbüz'e verdi.

Kurtdere Güreşlerinde gülen taraf oldu. Güreş kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, her iki pehlivan da büyük efor sarf etti. Rakibini güreşin puanlama bölümünde tuş eden Ali Gürbüz'ün sevinci görülmeye değerdi.
Güreşlerin ardından düzenlenen ödül töreninde güreşleri izlemek için şehre gelen , Ali Gürbüz'e verdi.

  1. 04.08.2019
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