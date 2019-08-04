Kurtdere'de kazanan Ali Gürbüz oldu!
Balıkesir'de bu yıl Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına 60.'sı düzenlen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde gülen taraf Ali Gürbüz oldu. Finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Ali Gürbüz büyük sevinç yaşadı. Başpehlivan Gürbüz'e altın kemerini Bilal Erdoğan verdi.
Kurtdere Güreşlerinde gülen taraf Ali Gürbüz oldu. Güreş kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, her iki pehlivan da büyük efor sarf etti. Rakibini güreşin puanlama bölümünde tuş eden Ali Gürbüz'ün sevinci görülmeye değerdi.
Güreşlerin ardından düzenlenen ödül töreninde güreşleri izlemek için şehre gelen Bilal Erdoğan, Ali Gürbüz'e altın kemerini verdi.
- 04.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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