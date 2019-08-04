Kurtdere'de kazanan Ali Gürbüz oldu!

Kurtdere Güreşlerinde gülen taraf Ali Gürbüz oldu. Güreş kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, her iki pehlivan da büyük efor sarf etti. Rakibini güreşin puanlama bölümünde tuş eden Ali Gürbüz'ün sevinci görülmeye değerdi.

Güreşlerin ardından düzenlenen ödül töreninde güreşleri izlemek için şehre gelen Bilal Erdoğan, Ali Gürbüz'e altın kemerini verdi.