Tokat’ta başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Tokat Belediyesi tarafından Gümenek mesire alanında Topçam Festivali Yağlı Pehlivan Gürüşleri düzenlendi. Topçam Şenlikleri kapsamında düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Kırkpınar'ın Başpehlivanı Ali Gürbüz, eski Kırkpınar Başpehlivanlarından Recep Kara ile birlikte 450 güreşçi katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde renkli görüntüler yaşandı. Binaların çatısına çıkan vatandaşlar güreşleri izleyebilmek için adeta bir birileri ile yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşam saatlerine kadar devam etti. Ali Gürbüz, rakibi Faruk Akyon'u yenerek güreşlerin başpehlivanı oldu. Madalyasını alan Gürbüz, önemli güreşçiler yetiştirmiş olan Tokat'ta güreşmekten mutlu olduğunu dile getirerek, "Birinci olduğum için mutluyum. Önümüzde Elmalı güreşleri var. Oraya hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah orada birinci olarak sezonu kapatmak istiyorum" diye konuştu.
450 PEHLİVAN GÜREŞTİ
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 7'incisi düzenlenen güreşlerde ilk defa yağlı güreş yapıldığını belirterek, "Daha önceden karakucak şeklinde devam ediyordu bu güreşlerimiz. Bu yıl belediyemizin hamiliğinde yapılıyor. Daha önceki yıllarda belediye olarak bizler destek vermekle beraber, Tokat'taki güreş ve güreş severler tarafından bu organizasyon devam ediyordu. Bu yıl ise güreş ve güreş severler derneğimizle beraber Tokat Belediyesi adı altında Topçam Şenlikleri ismiyle bu güreşleri başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bir sonraki yıllarda devam ettireceğiz. Şuanda 450 güreşçimiz meydana çıktı. Çok ciddi anlamda baş pehlivan bizim kırk pınarda baş pehlivanlıkta güreşmiş olan pehlivanlarımız var. Ünlü isimlerimiz var burada güreş severlerin huzurunda" dedi.
- 18.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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