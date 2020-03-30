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30 Mart 2020, Pazartesi
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Açıklandı! İşte 2020 Tokya Olimpiyatları'nın yapılacağı tarih

Açıklandı! İşte 2020 Tokya Olimpiyatları'nın yapılacağı tarih

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği yeni tarih açıklandı. Buna göre olimpiyatlar, 23 Temmuz-8 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

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  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 15:06
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