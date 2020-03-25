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25 Mart 2020, Çarşamba
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Tokyo 2020’ye erteleme geldi

Tokyo 2020’ye erteleme geldi

Uluslararası (), koronavirüs salgını nedeniyle bu yaz düzenlenecek 'nın ertelenmesine karar verdi.

Uluslararası (), koronavirüs salgını nedeniyle bu yaz düzenlenecek 'nın ertelenmesine karar verdi. En geç 2021 yazında düzenleneceği açıklanan organizasyonun adı 2020 Olimpiyatları olarak kalacak. Böylece kararla birlikte bu yıl spor dünyasında uluslararası bir etkinlik kalmadı.
  1. 25.3.2020
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