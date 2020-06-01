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01 Haziran 2020, Pazartesi
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’nin tapusunu aldı

PSG Icardi’nin tapusunu aldı

 Saint-Germain, Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor 'nin bonservisini aldı.

Saint-Germain, Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor 'nin bonservisini aldı. 'den yapılan açıklamaya göre, Arjantinli milli futbolcu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. 'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, transferin 50 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. 27 yaşındaki Icardi, PSG formasıyla 31 maçta 20 gol attı.
  1. 1.6.2020
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