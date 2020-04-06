Zico'dan Neymar'a: Messi ve Ronaldo kadar profesyonel olmalı
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico, vatandaşı Neymar'ı uyardığını ifade ederek, PSG'li yıldızın Messi ve Ronaldo kadar profesyonel olmadığını söyledi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'a, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'dan eleştiri geldi.
Tecrübeli teknik adam, La Gazzetta Dello Sport'a konuştu ve Brezilyalı süperstar hakkında şunları dile getirdi:
Neymar'ı gerçekten çok seviyorum. Futbolu oynama şekli inanılmaz. Ancak Messi ve Ronaldo gibi futbol için yaşadığını göstermesi gerekiyor. Onlar kadar profesyonel olmalı. Dikkatini dağıtan çok fazla şey var. Onunla yakın zamanda konuştım, daha fazla profesyonel olması gerektiğini söyledim.
- 06.04.2020
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
- Fatih Terim işinin başına döndü, neşteri vurdu! Tam 3 ayrılık...
- Google'dan şaşırtan rapor! Corona virüsü sonrası Türkiye...
- Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin hamlesi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zico'dan Neymar'a: Messi ve Ronaldo kadar profesyonel olmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.