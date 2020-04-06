Zico'dan Neymar'a: Messi ve Ronaldo kadar profesyonel olmalı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Zico'dan yıldız isme eleştiri: Daha profesyonel olmalı!

Zico'dan 'a: Messi ve Ronaldo kadar profesyonel olmalı

Zico'dan Neymar'a: Messi ve Ronaldo kadar profesyonel olmalı

Bir dönem 'yi de çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico, vatandaşı 'ı uyardığını ifade ederek, PSG'li yıldızın Messi ve Ronaldo kadar profesyonel olmadığını söyledi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de forma giyen 'a, 'nin eski teknik direktörü Zico'dan eleştiri geldi.

Tecrübeli teknik adam, La Gazzetta Dello Sport'a konuştu ve Brezilyalı süperstar hakkında şunları dile getirdi:

Neymar'ı gerçekten çok seviyorum. Futbolu oynama şekli inanılmaz. Ancak Messi ve Ronaldo gibi futbol için yaşadığını göstermesi gerekiyor. Onlar kadar profesyonel olmalı. Dikkatini dağıtan çok fazla şey var. Onunla yakın zamanda konuştım, daha fazla profesyonel olması gerektiğini söyledim.

  1. 06.04.2020
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