Zico'dan Neymar'a: Messi ve Ronaldo kadar profesyonel olmalı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'a, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'dan eleştiri geldi.

Tecrübeli teknik adam, La Gazzetta Dello Sport'a konuştu ve Brezilyalı süperstar hakkında şunları dile getirdi:

Neymar'ı gerçekten çok seviyorum. Futbolu oynama şekli inanılmaz. Ancak Messi ve Ronaldo gibi futbol için yaşadığını göstermesi gerekiyor. Onlar kadar profesyonel olmalı. Dikkatini dağıtan çok fazla şey var. Onunla yakın zamanda konuştım, daha fazla profesyonel olması gerektiğini söyledim.