İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, corona virüsü salgının Fransa'da yaygınlaşmasıyla ülkesine dönmüştü. Yıldız futbolcunun 8 milyon Euro'ya satın aldığı evde kaldığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

4 Nisan 2020 Cumartesi 08:13 Güncelleme: 04.04.2020 08:13
İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!

Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar corona virüsü nedeniyle futbola verilen arada ülkesi Brezilya'ya döndü. Sambacı karantina günlerini, 2016 yılında 8 milyon Euro ödeyerek aldığı dev malikalesinde geçiriyor.

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İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!

6000 metre kare alan üzerine kurulan 1700 metre karelik dev yapının içinde tenis kortu, voleybol sahası, helikopter pisti, sauna ve kendine ait iskele bile bulunuyor. PSG'den 40 milyon Euro maaş alan Neymar'ın Rio'nun Mangaritaba sahil kasabasında bulunan malikanede ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kaldığı belirtiliyor.

İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!

Brezilyalı yıldızın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiri alsa da karantina kurallarına uyduğunu iddia ediyor. 2017 yılında 220 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar halen dünya transfer rekorunu elinde bulunduruyor.

İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!

Dünyanın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Neymar'ın PSG'den aldığı maaş tam 40 milyon Euro... Sponsor gelirleri de cabası. Neymar'ın 2016 yılında 8 milyon Euro'ya satın aldığı ev 6000 metre karelik dev bir alan üzerinde bulunuyor. İşte o evden kareler...

İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!

Helikopter pisti

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