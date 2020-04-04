Dünyanın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Neymar'ın PSG'den aldığı maaş tam 40 milyon Euro... Sponsor gelirleri de cabası. Neymar'ın 2016 yılında 8 milyon Euro'ya satın aldığı ev 6000 metre karelik dev bir alan üzerinde bulunuyor. İşte o evden kareler...