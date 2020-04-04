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İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, corona virüsü salgının Fransa'da yaygınlaşmasıyla ülkesine dönmüştü. Yıldız futbolcunun 8 milyon Euro'ya satın aldığı evde kaldığı ifade ediliyor. İşte detaylar...
4 Nisan 2020 Cumartesi 08:13
Güncelleme: 04.04.2020 08:13
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Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar corona virüsü nedeniyle futbola verilen arada ülkesi Brezilya'ya döndü. Sambacı karantina günlerini, 2016 yılında 8 milyon Euro ödeyerek aldığı dev malikalesinde geçiriyor.
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6000 metre kare alan üzerine kurulan 1700 metre karelik dev yapının içinde tenis kortu, voleybol sahası, helikopter pisti, sauna ve kendine ait iskele bile bulunuyor. PSG'den 40 milyon Euro maaş alan Neymar'ın Rio'nun Mangaritaba sahil kasabasında bulunan malikanede ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kaldığı belirtiliyor.
Brezilyalı yıldızın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiri alsa da karantina kurallarına uyduğunu iddia ediyor. 2017 yılında 220 milyon Euro karşılığında Barcelona'danPSG'ye giden Neymar halen dünya transfer rekorunu elinde bulunduruyor.
Dünyanın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Neymar'ınPSG'den aldığı maaş tam 40 milyon Euro... Sponsor gelirleri de cabası. Neymar'ın 2016 yılında 8 milyon Euro'ya satın aldığı ev 6000 metre karelik dev bir alan üzerinde bulunuyor. İşte o evden kareler...